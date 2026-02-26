Ο Φουρνιέ συμφώνησε με τον Ντουράντ: «Οι ΗΠΑ είναι πολύ μπροστά στην ανάπτυξη ταλέντων»

Ο Κέβιν Ντουράντ με αφορμή τη σύγκριση του μπάσκετ σε ΗΠΑ και Ευρώπη μίλησε στο ESPN και ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού βρήκε πολλά πράγματα σωστά, από όσα είπε ο Αμερικανός σταρ.

Ο Φουρνιέ συμφώνησε με τον Ντουράντ που δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκεται σε άλλο επίπεδο συγκριτικά με την Ευρώπη. Ο παίκτης του Ολυμπιακού τόνισε ότι το χάσμα μπορεί να μειώνεται συνολικά στο μπάσκετ των δύο Ηπείρων, όμως υπάρχει πολύς δρόμος για να βρεθούν κοντά.

«Δε μου αρέσει η συζήτηση γύρω από το ΗΠΑ εναντίον ευρωπαϊκού μοντέλου στο πώς προσεγγίζουμε το μπάσκετ. Ακούω συνεχώς πως η AAU (Αμερικανική Ένωση Αθλητών) καταστρέφει το παιχνίδι. Οι Ευρωπαίοι το κάνουν σωστά και οι Αμερικανοί λάθος.

Είναι ανοησίες αυτά. Μπορώ να δω ανάμεσα στις γραμμές αυτές. Βλέπω και μία μομφή προς τους Μαύρους Αμερικανούς. Ελέγχουμε το άθλημα και έχουν κουραστεί να το ελέγχουμε. Η Γαλλία να έρχεται για εμάς; Αλήθεια; Τους κατατροπώσαμε», ανέφερε ο Κέβιν Ντουράντ στις δηλώσεις του.

Με τον Εβάν Φουρνιέ να σχολιάζει: «Δεν κάνει απαραίτητα λάθος. Είναι αλήθεια πως ο κόσμος και η Ευρώπη βελτιώνονται, αλλά δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο των ΗΠΑ. Εννοώ πως από άποψη ταλέντου, δεν είμαστε ακόμα κοντά τους, δεν έχει άδικο.

Σε ένα τουρνουά της FIBA, μπορούμε να τους κερδίσουμε; Σε έναν ημιτελικό, ή τελικό; Ναι θα μπορούσε να συμβεί. Τους κερδίσαμε στον όμιλο στο Τόκιο, ενώ παραλίγο να χάσουν από τη Σερβία.

Θα μπορούσε να συμβεί, αλλά οι ΗΠΑ είναι πολύ μπροστά σε ανάπτυξη ταλέντων και σούπερ σταρ παικτών. Σε αυτό δεν κάνει λάθος».