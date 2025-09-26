Ο Φρανκ Ντιλικίνα θα φθάσει το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό

Ο Φρανκ Ντιλικίνα είναι πλέον κι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού και αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να παρουσιαστεί από τη νέα του ομάδα.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να φθάσει σε συμφωνία με την Παρτιζάν για την απόκτηση του Φρανκ Ντιλικίνα και ο Γάλλος γκαρντ θα φθάσει στην Αθήνα το μεσημέρι του Σαββάτου (27/9/25, 15:40), για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στους Πειραιώτες.

Ο Ντιλικίνα θα αποτελέσει την τελευταία προσθήκη των Πειραιωτών στα γκαρντ και θα ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά δεν υπολογίζεται για την πρώτη “διαβολοβδομάδα” της σεζόν στη Euroleague.