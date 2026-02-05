Ο Φραντζί Πιερό αποχωρεί από την ΑΕΚ και συνεχίζει στη Ρίζεσπορ

Ο Φραντζί Πιερό αποχωρεί από την ΑΕΚ και θα συνεχίζει το επόμενο πεντάμηνο στην τουρκική Ρίζεσπορ.

Η ΑΕΚ αντικατέστησε τον Φραντζί Πιερό με τον Μπαρναμπάς Βάργκα στην ευρωπαϊκή λίστα, με τον επιθετικό από την Αϊτή να συνεχίζει την καριέρα του στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Ο 30χρονος επιθετικός θα αγωνιστεί στη Ρίζεσπορ με τη μορφή δανεισμού για το επόμενο πεντάμηνο, μέχρι δηλαδή το καλοκαίρι.

Στο deal περιλαμβάνεται και οψιόν αγοράς, η οποία ανέρχεται στα 3.000.000 ευρώ.

Ο Πιερό έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και αποκτήθηκε από τη Μακάμπι Χάιφα το 2024. Ο λόγος της αποχώρησής του είναι ο περιορισμένος ρόλος που θα είχε στην ΑΕΚ.