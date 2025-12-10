O Γερμανός Σβεν Γιαμπλόνσκι διαιτητής του Άρης – Ολυμπιακός

O Γερμανός Σβεν Γιαμπλόνσκι θα είναι ο διαιτητής του ντέρμπι Άρης – Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη για την 14η αγωνιστική της Super League.

Ο Γερμανός 35χρονος διαιτητής ανήκει στην Α’ κατηγορία της UEFA και θα έχει βοηθό τον συμπατριώτη του Έντουαρντ Μπέιτινγκερ. Όσον αφορά τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της Super League, ο Τάσος Παπαπέτρου θα είναι ο διαιτητής στο Παναιτωλικός – ΑΕΚ.

Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης θα σφυρίξει το Ατρόμητος – ΠΑΟΚ, ενώ ο Βασίλης Φωτιάς το Παναθηναϊκός – Βόλος.

Το πρόγραμμα και οι διαιτητές της 14ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 13/12 – 17:00: Λεβαδειακός – Λάρισα. Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας

Σάββατο 13/12 – 18:00: ΟΦΗ – Πανσερραϊκός. Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος

Σάββατο 13/12 – 20:00: Κηφισιά – Αστέρας AKTOR. Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης

Κυριακή 14/12 – 17:30: Παναιτωλικός – ΑΕΚ. Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου

Κυριακή 14/12 – 18:00: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ. Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Κυριακή 14/12 – 20:00: Άρης – Ολυμπιακός. Διαιτητής: Σβεν Γιαμπλόνκσι

Κυριακή 14/12 – 21:00: Παναθηναϊκός -Βόλος. Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς