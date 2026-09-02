Ο Γιαν Μοντέρο έφθασε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό: «Μου αρέσει το μπάσκετ του Μπαρτζώκα, μίλησε με Φουρνιέ, Βεζένκοφ και ΜακΙντάιρ»

Ο Γιαν Μοντέρο αποτελεί το μεγάλο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού και έφθασε στην Ελλάδα για να ξεκινήσει προετοιμασία με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Μετά από μία τρομερή σεζόν στη Βαλένθια, την οποία οδήγησε μέχρι το Final Four της Euroleague, ο Γιαν Μοντέρο έκανε το… βήμα παραπάνω, υπογράφοντας στον πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό.

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Ο Πορτορικανός γκαρντ ετοιμάζεται έτσι να φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της νέας του ομάδας και στην άφιξή του στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, δεν έκρυψε την ανυπομονησία του.

Οι δηλώσεις του Μοντέρο

Για το πω νιώθει: “Πάνω από όλα ευχαριστώ. Ήταν εκπληκτική υποδοχή. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είναι απίθανοι.”

Για το εάν το περίμενε: “Ναι το περίμενα κάπως και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό.”

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Για τον Γιώργο Μπαρτζώκα: “Ήταν σημαντικός λόγος για την απόφαση μου. Παίζει στο υψηλότερο επίπεδο και το μπάσκετ που μου άρεσει. Ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα που παίζει εκπληκτικά οπότε γιατί όχι;”

Για τους προσωπικούς του στόχους: “Είμαι εδώ για να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και να κατακτήσω τίτλους κάθε φορά και θέλω να είμαι τέλειος σε αυτό το άθλημα”.

Για τι παραπάνω μπορεί να φέρει στον Ολυμπιακό: “Eίναι μία νέα πρόκληση για μένα, νέα ομάδα νέο συμβόλαιο. Μου αρέσουν οι προκλήσεις και είμαι έτοιμος να την αναλάβω.”

Για το περιμένει από αυτή την πρόκληση: “Πολλά πάνω κάτω. Δεν θέλω να τα παρατήσω στις δυσκολίες θέλω να συνεχίσω να παλεύω και να δίνω το 100% κάθε φορά που αγωνίζομαι.”

Για την αξία του ως παίκτη: “Δουλεύω κάθε μέρα. Προπονούμαι και αυτό είναι ο τρόπος που κτίζεις αυτοπεποίθηση.”

Για το αν νιώθει πίεση: “Δεν νιώθω πίεση όταν παίζω μπασκετ. Επικεντρώνομαι στο να το διασκεδάζω και να ανταγωνίζομαι.”

Για τη σχέση του με τον ΜακΙντάιρ: “Τον ξέρω από την Μπασκόνια. Όταν έμαθα για τις φήμες ότι θα έρθει εδώ χάρηκα πολύ και είπα “παμε φίλε”.

Για το αν μίλησε σε συμπαίκτες του: “Μερικούς από αυτούς. Τον Φουρνιέ, τον Βεζένκοφ και τον Κόντι.”