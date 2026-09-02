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Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου: Χωρίς Ζαρουρί η αποστολή του «τριφυλλιού»

Κοντά στην αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό ο Ζαρουρί
Ο Ζαρουρί
Ο Ζαρουρί πανηγυρίζει σε γκολ του Παναθηναϊκού (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει αύριο τη Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με την αποστολή του για το ματς να μην περιλαμβάνει ο όνομα του Ανάς Ζαρουρί.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τις επιλογές του για το Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου, με τον Ανάς Ζαρουρί να είναι εκτός, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται κοντά στην αποχώρησή του από τους “πράσινους”.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου.

Το πρόγραμμα προπόνησης ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τελειώματα.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ, Ντέσερς και Νεμπής.

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