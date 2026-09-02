Σοκ για τον Κιλιάν Εμπαπέ: Συμμορία σχεδίαζε μέσα από τη φυλακή την απαγωγή του

Σοβαρές αποκαλύψεις έρχονται στο φως στη Γαλλία, καθώς ο Κιλιάν Εμπαπέ φέρεται να είχε μπει στο στόχαστρο συμμορίας που σχεδίαζε απαγωγή και επιθέσεις σε σπίτια πλούσιων και γνωστών προσώπων. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, οι αρχές εντόπισαν στοιχεία που δείχνουν ότι ο διάσημος ποδοσφαιριστής βρισκόταν ανάμεσα στους πιθανούς στόχους του κυκλώματος.

Το σχέδιο για απαγωγή του Κιλιάν Εμπαπέ φέρεται να αποκαλύφθηκε όταν οι ερευνητές εξέτασαν δύο συσκευές που είχαν κατασχεθεί μέσα σε φυλακή.

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Σε αυτές βρέθηκαν, σύμφωνα με τη Le Parisien, συνολικά 26 διευθύνσεις που συνδέονταν με εύπορα ή διάσημα πρόσωπα, ανάμεσά τους επιχειρηματίες, τραγουδιστές και ποδοσφαιριστές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας 18χρονος, ο Κλεμάν, τον οποίο οι αρχές θεωρούν πιθανό εγκέφαλο του σχεδίου. Ο νεαρός κατηγορήθηκε στις 21 Αυγούστου 2026 στη Ναντέρ για οργανωμένη ληστεία.

Το εντυπωσιακό είναι ότι ο 18χρονος βρισκόταν ήδη στη φυλακή για διαφορετική υπόθεση. Παρ’ όλα αυτά, φέρεται να συνέχιζε να οργανώνει ενέργειες και να δίνει οδηγίες μέσα από το κελί του, χρησιμοποιώντας κυρίως το Snapchat.

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Η λίστα με τις 26 διευθύνσεις και το κουβάρι της υπόθεσης

Η έρευνα πήρε νέα τροπή όταν εξετάστηκαν δύο συσκευές που είχαν κατασχεθεί στη φυλακή. Σύμφωνα πάντα με τη Le Parisien, μέσα από την ανάλυσή τους οι αστυνομικοί έφτασαν σε 26 διευθύνσεις εύπορων ανθρώπων.

Στη λίστα φέρεται να υπήρχαν ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, καλλιτέχνες και ποδοσφαιριστές. Ανάμεσα στους πιθανούς στόχους ήταν ο Εμπαπέ, ένας ράπερ αλλά και αρκετοί επιχειρηματίες.

Οι αρχές άρχισαν να ερευνούν το δίκτυο μετά από σειρά επιθέσεων. Μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις αφορούσε έναν ωρολογοποιό, το σπίτι του οποίου φέρεται να πλησίασαν άνδρες που προσποιούνταν τους διανομείς.

Λίγες ημέρες αργότερα έγινε ληστεία και στο κατάστημά του. Η έρευνα της αρμόδιας ομάδας για την καταπολέμηση οργανωμένων συμμοριών άρχισε τότε να αποκαλύπτει σταδιακά τις διασυνδέσεις και τους πιθανούς στόχους.

Δικαστική πηγή δήλωσε στη Le Parisien ότι τα άτομα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας «ήθελαν να στοχεύσουν έναν ράπερ και τον ποδοσφαιριστή Κιλιάν Εμπαπέ», αποκαλύπτοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης.