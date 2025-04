Ο Γιανίκ Σίνερ ξεκινάει προπονήσεις και το Masters της Ρώμης ανακοίνωσε την επιστροφή του

Ο Γιανίκ Σίνερ ετοιμάζεται για την επιστροφή του στα κορτ, μετά την τρίμηνη τιμωρία του για την περιβόητη υπόθεση ντόπινγκ και το Masters της Ρώμης ανακοίνωσε την παρουσία του στο τουρνουά της πατρίδας του.

Από την ερχόμενη Κυριακή 13 Απριλίου 2025, ο Γιανίκ Σίνερ θα μπορεί να προπονηθεί και πάλι επίσημα στα κορτ του τουρ της ATP και τον Μάιο αναμένεται να επανέλθει σε αγωνιστική δράση, συμμετέχοντας στο Masters της Ρώμης.

Το ιταλικό τουρνουά έκανε έτσι και σχετική ανάρτηση με φωτογραφία του Ιταλού τενίστα, ο οποίος παραμένει στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και μετά την τιμωρία του, γράφοντας: “Πόσο ωραίο είναι να διαβάζεις ξανά το όνομα αυτού του άντρα σε μια λίστα συμμετοχών;”.

Just how good does it feel to read this guy’s name on an entry list again? #IBI25 pic.twitter.com/rk5uo6jRbs