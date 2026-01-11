Ο Γιάννης Αλαφούζος πήγε για φαγητό στα KFC και έγινε viral στο TikTok

Χαμός έγινε στα social media και συγκεκριμένα στο TikTok, για ένα video που δείχνει τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο, να τρώει στη γνωστή “αλυσίδα” εστιατορίων, KFC.

Ο Γιάννης Αλαφούζος φαίνεται ότι βρέθηκε στα KFC του Mall Athens το βράδυ του Σαββάτου (10/01/25) και δεν πέρασε… απαρατήρητος, αφού ένα σχετικό video ανέβηκε στο TikTok και προκάλεσε… παροξυσμό στα σχόλια.

Οι περισσότεροι χρήστες σχολίασαν θετικά την εικόνα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που έτρωγε σε ένα… οικονομικό εστιατόριο “σαν ένας από εμάς”, ενώ κάποιοι αστειεύτηκαν ότι… περιορίζει τα έξοδα ενόψει των μετεγγραφών του Ιανουαρίου για τους “πράσινους”.

Ο Αλαφούζος έμοιαζε πάντως ιδιαίτερα χαλαρός μέσα στον κόσμο.