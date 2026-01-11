Αθλητικά

Ο Γιάννης Αλαφούζος πήγε για φαγητό στα KFC και έγινε viral στο TikTok

Εκατοντάδες σχόλια σε video που δείχνει τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να τρώει σε γνωστό εστιατόρια «φαστ φουντ»
Ο Γιάννης Αλαφούζος στο γήπεδο του Παναθηναϊκού (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Γιάννης Αλαφούζος στο γήπεδο του Παναθηναϊκού (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Χαμός έγινε στα social media και συγκεκριμένα στο TikTok, για ένα video που δείχνει τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο, να τρώει στη γνωστή “αλυσίδα” εστιατορίων, KFC.

Ο Γιάννης Αλαφούζος φαίνεται ότι βρέθηκε στα KFC του Mall Athens το βράδυ του Σαββάτου (10/01/25) και δεν πέρασε… απαρατήρητος, αφού ένα σχετικό video ανέβηκε στο TikTok και προκάλεσε… παροξυσμό στα σχόλια.

Οι περισσότεροι χρήστες σχολίασαν θετικά την εικόνα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που έτρωγε σε ένα… οικονομικό εστιατόριο “σαν ένας από εμάς”, ενώ κάποιοι αστειεύτηκαν ότι… περιορίζει τα έξοδα ενόψει των μετεγγραφών του Ιανουαρίου για τους “πράσινους”.

@thodorispantazis

 

♬ Event Horizon (STEM percussion) – Altitude Music / BMGPM

Ο Αλαφούζος έμοιαζε πάντως ιδιαίτερα χαλαρός μέσα στον κόσμο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
180
139
81
71
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo