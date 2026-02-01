Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθέωσε τον αδερφό του Κώστα για την εμφάνιση του στο Άρης Betsson – Παναθηναϊκός

O Κώστας Αντετοκούνμπο
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρακολούθησε το παιχνίδι του Άρη Betsson με τον Παναθηναϊκό και αποθέωσε τον αδερφό του, Κώστα, για την εμφάνιση του.

Ο Άρης Betsson επικράτησε του Παναθηναϊκού με 102-95 στη Θεσσαλονίκη για τη 17η αγωνιστική της GBL, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να ξεχωρίζει για την ομάδα του, πετυχαίνοντας 11 πόντους, μαζεύοντας 4 ριμπάουντ και μοιράζοντας 3 ασίστ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γιόρτασε τη νίκη του αδερφού του Κώστα με ένα story στο Instagram, ανεβάζοντας τη φωτογραφία του και φατσούλες που κλείνουν το στόμα.

kostas antetokounmpo

O Κώστας Αντετοκούνμπο πήγε στον Άρη στα μέσα της σεζόν από τον Ολυμπιακό, έχοντας βρει τον ρόλο του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

