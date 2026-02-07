Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθεώθηκε στο Μιλγουόκι: Λόγια καρδιάς από Θανάση και Πόρτις

Ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν έφυγε από τους Μπακς και ο κόσμος της ομάδας τον αποθέωσε
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον αδερφό του Θανάση και τον Πόρτις
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον αδερφό του Θανάση και τον Πόρτις/ REUTERS

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο γήπεδο των Μπακς, λίγες ώρες μετά την παραμονή του στην ομάδα του Μιλγουόκι και γνώρισε την αποθέωση.

Η περίοδος των ανταλλαγών στο NBA ολοκληρώθηκε και παρότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο στόχαστρο αρκετών ομάδων, τελικά παράμεινε για ακόμα μία φορά στους Μπακς.

Στην πρώτη του παρουσία στο Fiserv Forum μετά την εκπνοή της trade deadline, ο Greek Freak αποθεώθηκε από τον κόσμο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ βρέθηκε με την οικογένειά του στο γήπεδοκαι παρακολούθησε την αναμέτρηση των Μπακς με τους Πέισερς, με τον κόσμο να φωνάζει MVP.

Οι Μπόμπι Πόρτις και Θανάσης Αντετοκούνμπο πήραν, μάλιστα, το μικρόφωνο και τον αποθέωσαν στο κέντρο του γηπέδου

“Είμαι περήφανος για σένα, η ομάδα είναι περήφανη για σένα, όλοι είναι περήφανοι για σένα”, είπε ο αδελφός του Γιάννη. “Θέλουμε να συγχαρούμε τον συμπαίκτη μας, Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έγινε ξανά All-Star. Εκτιμάμε όσα κάνεις για την πόλη, για την ομάδα, για την οικογένειά σου, συγχαρητήρια”, ήταν τα λόγια του Πόρτις.

