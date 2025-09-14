Συμβαίνει τώρα:
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δακρυσμένος και αγκαλιά με τα παιδιά του, μετά το τέλος του «μικρού» τελικού του Eurobasket 2025

Συγκινητικές στιγμές μετά την επιστροφή της Εθνικής μπάσκετ στα μετάλλια, μετά από 16 χρόνια
Με κορυφαίο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Ελλάδα επικράτησε της Φινλανδίας στον μικρό τελικό του Eurobasket στη Ρίγα και κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, επιστρέφοντας στο βάθρο της διοργάνωσης έπειτα από 16 χρόνια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του στον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ, φτάνοντας σε double-double. Ο «Greek freak» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους (9/11 δίποντα,11/15 βολές),17 ριμπάουντ και 6.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατευθύνθηκε προς την εξέδρα και τη σύζυγό του, Μαράια και κατέβασε στο παρκέ τα παιδιά του, παίρνοντας αγκαλιά την κόρη του.

Ο τηλεοπτικός φακός τον «συνέλαβε» να είναι συγκινημένος, δίνοντας αγκαλιές στους συμπαίκτες του.

