Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μία σειρά από προπονήσεις στο πλευρό του θρύλου του NBA, Χακίμ Ολάζουον, λίγο πριν ξεκινήσει τη σεζόν με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο δύο φορές πρωταθλητής του NBA, Χακίμ Ολάζουον, βοήθησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προετοιμαστεί για την επιστροφή του στα παρκέ με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς και ο “Greek Freak” δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη του.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηγέτης των “ελαφιών” ανέβασε μία κοινή τους φωτογραφία στα social media και έγραψε: “Μου αρέσει να είμαι μαθητής του παιχνιδιού. Να μαθαίνω, να σέβομαι και να εκτιμώ το μεγαλείο. Σας ευχαριστώ Χακίμ 34”.

I enjoy being a student of the game. Learn, respect and appreciate greatness. Thank you Hakeem 34 🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/x0PcUFjTGP