Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε τριαντάφυλλο σε ρεπόρτερ του ESPN για τον Άγιο Βαλεντίνο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στο φετινό All Star Game του NBA λόγω τραυματισμού, αλλά παραμένει πρωταγωνιστής και έχει ήδη μία σειρά από viral video, όπως αυτό με μία ρεπόρτερ του ESPN την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο περιθώριο του All Star Game του NBA στο Λος Άντζελες, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δέχθηκε ερώτηση για την κατάσταση του τραυματισμού του από τη γνωστή ρεπόρτερ του ESPN, Ραμόνα Σέλμπουρν, αλλά πριν της απαντήσει, της έδωσε ένα τριαντάφυλλο.

“Πρώτα από όλα, είναι του Αγίου Βαλεντίνου, οπότε αυτό είναι για σένα”, της είπε ο “Greek Freak”, για να απαντήσει εκείνη ότι είχε πάρει ήδη ένα από τον γιο της.

“Όμορφη στιγμή” ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Ραμόνα Σέλμπουρν”, σχολίασε έτσι το ESPN στα social media.