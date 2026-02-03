«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος για ανταλλαγή, είτε τώρα είτε το καλοκαίρι» ισχυρίζεται ο Σαμς Σαράνια του ESPN

Την ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απουσιάζει από τις υποχρεώσεις των Μιλγουόκι Μπακς, λόγω νέου τραυματισμού, η συζήτηση γύρω από το μέλλον του στην ομάδα έχει… φουντώσει για τα καλά, δυο ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της trade deadline του ΝΒΑ (05.02.2026).

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ του ESPN, Σαμς Σαράνια, είναι δεδομένο ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αποχωρήσει από τους Μπακς… αν όχι τώρα, τότε σίγουρα το καλοκαίρι.

“Ο Γιάννης είναι έτοιμος και προετοιμασμένος για την αποχώρησή του από τους Μπακς με ανταλλαγή, είτε τώρα είτε το καλοκαίρι. Μου έχουν πει ότι το Μιλγουόκι έχουν μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με τις ομάδες που έχουν μπει επιθετικά για την απόκτησή του και τους κάνει αντιπροσφορές. Το μεγάλο ερώτημα στο ΝΒΑ είναι αν οι Μπακς θα πάρουν απόφαση να δώσουν τώρα τον Γιάννη. Είναι το μεγαλύτερο θέμα αυτή τη στιγμή στο ΝΒΑ και επηρεάζει πολλές ομάδες”, ανέφερε αρχικά ο Σαμς Σαράνια.

The Bucks and Giannis Antetokounmpo landscape at the start of NBA Trade Deadline week for @SportsCenter: pic.twitter.com/PfrQq1qaVh — Shams Charania (@ShamsCharania) February 2, 2026

“Οι Μπακς έχουν προτάσεις κυρίως από τέσσερις ομάδες, τους Χιτ, τους Νικς, τους Τίμπεργουλβς και τους Γουόριορς. Θέλουν ως αντάλλαγμα έναν πολύ καλό νέο παίκτη ή/και μια πληθώρα από επιλογές ντραφτ. Οι Γουόριορς έκαναν μια προσφορά με πολλά πικ, η Μινεσότα δίνει περισσότερο παίκτες παρά πικ, ενώ το Μαϊάμι είναι κάπου ενδιάμεσα. Οι Μπακς θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα δεχτούν μια από αυτές τις προτάσεις ή θα περιμένουν μήπως το καλοκαίρι πάρουν κάτι περισσότερο σε ανταλλάγματα. Το θέμα είναι πώς εξελίσσεται και η σεζόν για τους Μπακς. Είναι μακριά από τη διεκδίκηση των play in και ο Γιάννης θέλει να είναι σε μια ανταγωνιστική ομάδα και να διεκδικήσει ένα δεύτερο πρωτάθλημα, ενώ το συμβόλαιό του λήγει το επόμενο καλοκαίρι”, πρόσθεσε.