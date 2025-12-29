Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι οριακά δεύτερος στα πρώτα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το All Star Game 2026 του NBA

Πίσω μόνο από τον Λούκα Ντόντσιτς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που προηγείται στη λίστα της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μπακς / Mandatory Credit: Benny Sieu-Imagn Images

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου και η δημοφιλία του στις ΗΠΑ παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο, όπως επιβεβαιώθηκε και από τα πρώτα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του NBA για το All Star Game 2026.

Με 1.192.296 ψήφους, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προελαύνει στην ψηφοφορία για το All Star Game 2026 μεταξύ των παικτών της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, ενώ είναι οριακά δεύτερος συνολικά, πίσω μόνο από τον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς συγκέντρωσε 1.249.518 ψήφους, με τον Νίκολα Γιόκιτς να είναι στην τρίτη θέση με 1.128.962 ψήφους. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Στεφ Κάρι και Ταϊρίς Μάξι, ενώ εντύπωση προκαλεί η 8η θέση του MVP και πρωταθλητή της περσινής σεζόν, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, αλλά και οι μόλις 536.555 του “Βασιλιά”, Λεμπρόν Τζέιμς.

Η πρώτη ψηφοφορία για το All Star Game 2025

Δυτική Περιφέρεια

  1. Λούκα Ντόντσιτς (Λος Άντζελες Λέικερς) – 1.249.518

  2. Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς) – 1.128.962

  3. Στεφ Κάρι (Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς) – 1.031.455

  4. Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ) – 878.621

  5. Βίκτορ Γουεμπανιάμα (Σαν Αντόνιο Σπερς) – 769.362

  6. Άντονι Έντουαρντς (Μινεσότα Τίμπεργουλβς) – 650.085

  7. Ντένι Άβντιγια (Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς) – 606.299

  8. Κέβιν Ντουράντ (Χιούστον Ρόκετς) – 548.754

  9. Λεμπρόν Τζέιμς (Λος Άντζελες Λέικερς) – 536.555

  10. Όστιν Ριβς (Λος Άντζελες Λέικερς) – 405.379

  11. Αλπερέν Σενγκούν (Χιούστον Ρόκετς) – 308.346

  12. Τζέιμς Χάρντεν (Λος Άντζελες Κλίπερς) – 215.301

  13. Άντονι Ντέιβις (Ντάλας Μάβερικς) – 144.178

  14. Τζαμάλ Μάρεϊ (Ντένβερ Νάγκετς) – 130.656

  15. Ντέβιν Μπούκερ (Φοίνιξ Σανς) – 121.123

  16. Λάουρι Μάρκανεν (Γιούτα Τζαζ) – 112.209

  17. Τζίμι Μπάτλερ (Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς) – 111.411

  18. Στέφον Κασλ (Σαν Αντόνιο Σπερς) – 93.133

  19. Τσετ Χόλμγκρεν (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ) – 92.210

  20. Καγουάι Λέοναρντ (Λος Άντζελες Κλίπερς) – 85.325

Ανατολική Περιφέρεια

  1. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μιλγουόκι Μπακς) – 1.192.296

  2. Τάιρις Μάξεϊ (Φιλαδέλφεια Σίξερς) – 1.072.449

  3. Τζέιλεν Μπράνσον (Νιου Γιορκ Νικς) – 1.040.601

  4. Κέιντ Κάνινγχαμ (Ντιτρόιτ Πίστονς) – 1.000.171

  5. Ντόνοβαν Μίτσελ (Κλίβελαντ Καβαλίερς) – 851.155

  6. Τζέιλεν Μπράουν (Μπόστον Σέλτικς) – 808.276

  7. Καρλ-Άντονι Τάουνς (Νιου Γιορκ Νικς) – 510.577

  8. Τζέιλεν Τζόνσον (Ατλάντα Χοκς) – 302.367

  9. Πασκάλ Σιάκαμ (Ιντιάνα Πέισερς) – 155.910

  10. Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ (Μπρούκλιν Νετς) – 150.370

  11. Λαμέλο Μπολ (Σάρλοτ Χόρνετς) – 135.236

  12. Μπράντον Ίνγκραμ (Τορόντο Ράπτορς) – 130.618

  13. Όου Τζι Ανουνόμπι (Νιου Γιορκ Νικς) – 123.349

  14. Τζος Γκίντι (Σικάγο Μπουλς) – 115.000

  15. Μάικαλ Μπρίτζες (Νιου Γιορκ Νικς) – 113.939

  16. Τζος Χαρτ (Νιου Γιορκ Νικς) – 106.037

  17. Τζοέλ Εμπίντ (Φιλαδέλφεια Σίξερς) – 102.017

  18. Νόρμαν Πάουελ (Μαϊάμι Χιτ) – 100.390

  19. Πάολο Μπανκέρο (Ορλάντο Μάτζικ) – 99.565

  20. Φραντς Βάγκνερ (Ορλάντο Μάτζικ) – 98.834

