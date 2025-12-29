Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι οριακά δεύτερος στα πρώτα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το All Star Game 2026 του NBA

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου και η δημοφιλία του στις ΗΠΑ παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο, όπως επιβεβαιώθηκε και από τα πρώτα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του NBA για το All Star Game 2026.

Με 1.192.296 ψήφους, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προελαύνει στην ψηφοφορία για το All Star Game 2026 μεταξύ των παικτών της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, ενώ είναι οριακά δεύτερος συνολικά, πίσω μόνο από τον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς συγκέντρωσε 1.249.518 ψήφους, με τον Νίκολα Γιόκιτς να είναι στην τρίτη θέση με 1.128.962 ψήφους. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Στεφ Κάρι και Ταϊρίς Μάξι, ενώ εντύπωση προκαλεί η 8η θέση του MVP και πρωταθλητή της περσινής σεζόν, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, αλλά και οι μόλις 536.555 του “Βασιλιά”, Λεμπρόν Τζέιμς.

Η πρώτη ψηφοφορία για το All Star Game 2025

Δυτική Περιφέρεια

Λούκα Ντόντσιτς (Λος Άντζελες Λέικερς) – 1.249.518
Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς) – 1.128.962
Στεφ Κάρι (Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς) – 1.031.455
Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ) – 878.621
Βίκτορ Γουεμπανιάμα (Σαν Αντόνιο Σπερς) – 769.362
Άντονι Έντουαρντς (Μινεσότα Τίμπεργουλβς) – 650.085
Ντένι Άβντιγια (Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς) – 606.299
Κέβιν Ντουράντ (Χιούστον Ρόκετς) – 548.754
Λεμπρόν Τζέιμς (Λος Άντζελες Λέικερς) – 536.555
Όστιν Ριβς (Λος Άντζελες Λέικερς) – 405.379
Αλπερέν Σενγκούν (Χιούστον Ρόκετς) – 308.346
Τζέιμς Χάρντεν (Λος Άντζελες Κλίπερς) – 215.301
Άντονι Ντέιβις (Ντάλας Μάβερικς) – 144.178
Τζαμάλ Μάρεϊ (Ντένβερ Νάγκετς) – 130.656
Ντέβιν Μπούκερ (Φοίνιξ Σανς) – 121.123
Λάουρι Μάρκανεν (Γιούτα Τζαζ) – 112.209
Τζίμι Μπάτλερ (Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς) – 111.411
Στέφον Κασλ (Σαν Αντόνιο Σπερς) – 93.133
Τσετ Χόλμγκρεν (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ) – 92.210
Καγουάι Λέοναρντ (Λος Άντζελες Κλίπερς) – 85.325

Ανατολική Περιφέρεια