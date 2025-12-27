Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιστρέφει για τους Μπακς στο παιχνίδι ενάντια στους Μπουλς

Ξεπέρασε τον τραυματισμό του ο Greek Freak
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μπακς/ Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σύμφωνα με τον Έρικ Νεμ του Athletic, πήρε το ΟΚ από το ιατρικό team των Μιλγουόκι Μπακς και αναμένεται να αγωνιστεί στο παιχνίδι του NBA κόντρα στους Σικάγο Μπουλς (28/12/25, 03:00).

Οι Μπακς έχουν φτάσει να έχουν ρεκόρ 12-19 λόγω των αρκετών παιχνιδιών που έχει απουσιάσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και στοχεύουν με την επιστροφή του κορυφαίου τους παίκτη να τρέξουν ένα σερί που θα τους επαναφέρει εντός της πρώτης δεκάδας της ανατολικής περιφέρειας.

Ο Αντετοκούνμπο είχε υποστεί θλάση στη γάμπα στις αρχές του Δεκέμβρη και έλειψε κάτι λιγότερο από ένα μήνα από τα παιχνίδια των «ελαφιών», που δεν μπόρεσαν να σταθούν στο παρκέ χωρίς αυτόν, γνωρίζοντας τη μία ήττα μετά την άλλη.

