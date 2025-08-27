Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιστρέφει στο EuroBasket 2025: Η ελπίδα που χρειαζόταν η Ελλάδα

Η επιστροφή του Greek Freak δεν είναι απλώς μια σπουδαία αθλητική είδηση· είναι το ψυχολογικό «καύσιμο» που έχει ανάγκη η Εθνική και ολόκληρη η χώρα λίγο πριν από την πρεμιέρα του EuroBasket 2025.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιστρέφει στην Εθνική ομάδα την κατάλληλη στιγμή. Στα 30 του χρόνια, πιο ώριμος και έτοιμος από ποτέ, μπαίνει στο μεγάλο τουρνουά με έναν στόχο: να οδηγήσει την Ελλάδα πίσω στις επιτυχίες που της αξίζουν. Στο τελευταίο φιλικό με τη Λετονία, έδωσε μια πρώτη γεύση από το τι μπορεί να προσφέρει: 25 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κοψίματα μέσα σε μόλις 15 λεπτά, με 36 στο ranking, χωρίς καν να χρειαστεί να αγωνιστεί στην τελευταία περίοδο. Η νίκη με 104-86 ήταν το πιο ξεκάθαρο μήνυμα ότι η παρουσία του αλλάζει τα πάντα.

Η επιρροή του, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στους αριθμούς. Ο Γιάννης είναι αυτός που δίνει ρυθμό και πίστη στα αποδυτήρια. Χαρακτηριστικό είναι ότι πριν από την έναρξη της διοργάνωσης χάρισε σε όλους τους συμπαίκτες του το νέο μοντέλο παπουτσιών “Freak 7 – Night Shift”, μια κίνηση που δείχνει πως όλοι μπαίνουν στη μάχη ισότιμα, σαν ένα σώμα, μια φωνή.

Τα στατιστικά επιβεβαιώνουν την τεράστια σημασία του. Στο EuroBasket 2022 ήταν ο πρώτος σκόρερ με 29,3 πόντους μέσο όρο, ενώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 έκλεισε με 25,8 πόντους. Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα έμεινε εκτός μεταλλίων. Σύμφωνα με ανάλυση της Betsson, η εικόνα της ομάδας μεταμορφώνεται με την παρουσία του: στο Παρίσι 2024 η Εθνική είχε +6,23 στο net rating ανά 100 κατοχές με τον Γιάννη στο παρκέ, έναντι −2,77 χωρίς αυτόν. Ένα χάσμα σχεδόν εννέα πόντων που αποτυπώνει την καθοριστική του συμβολή.

Η απουσία του Γιώργου Παπαγιάννη αφήνει κενό στη ρακέτα και φέρνει τον Γιάννη πιο κοντά στον ρόλο του «πενταριού». Θα χρειαστεί να συγκρουστεί με σέντερ παγκόσμιας κλάσης, όμως το βλέπει ως πρόκληση, όχι ως βάρος. Η δίψα του να οδηγήσει την Ελλάδα σε διάκριση παραμένει αμείωτη.

Σήμερα ξεκινά το ταξίδι. Η Ελλάδα εμφανίζεται στο παρκέ με τον πιο χαρισματικό της ηγέτη, έναν παίκτη που δεν αλλάζει μόνο τα συστήματα, αλλά και τις ψυχές όσων φοράνε το ίδιο έμβλημα. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μπροστάρη, η Εθνική δεν μπαίνει απλώς για να παίξει· μπαίνει για να πιστέψει.