Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για το Eurobasket πριν από την έναρξη της προετοιμασίας της Εθνικής Ελλάδας

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε δουλειά για να είναι απόλυτα έτοιμος στο Eurobasket 2025.

Λίγες μέρες έμειναν μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας της Εθνικής Ελλάδας για το Eurobasket 2025, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ξεκινήσει ήδη τις προπονήσεις, προκειμένου να μπει φουριόζος στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, ο οποίος ξεχωρίζει στην λίστα της προεπιλογής που ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός, θα ηγηθεί για ακόμα ένα καλοκαίρι της Εθνικής Ελλάδας και έχει πιάσει ήδη τη δουλειά σε ατομικό επίπεδο, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο.

No days off for Giannis this summer ​ pic.twitter.com/zFg44hFKfL