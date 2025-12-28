Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γύρισε με στυλ και έφερε τη νίκη στους Μπακς κόντρα στους Μπουλς με 112-103

Οι Μιλγουόκι Μπακς πήραν σημαντική νίκη κόντρα στους Σικάγο Μπουλς με 112-103 στην επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο που έκανε τρομερή εμφάνιση

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε μετά από τη θλάση στη γάμπα που είχε υποστεί και είχε 29 πόντους και 8 ριμπάουντ σε 25 λεπτά συμμετοχής. Ο Ρόλινς βοήθησε πολύ τους Μπακς με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Μιλγουόκι έκανε την 13η νίκη του στο NBA και κρατήθηκε κοντά σε Σικάγο και Ατλάντα στη βαθμολογία της διοργάνωσης.

Επόμενος αντίπαλος για τα «ελάφια» οι Χόρνετς εκτός έδρα τα ξημερώματα της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου στις 2:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο απολογισμός του Αντετοκούνμπο στην επιστροφή του

29 πόντοι

9/12 δίποντα

1/3 τρίποντα

8/10 βολές

8 ριμπάουντ

1 ασίστ

1 κλέψιμο

1 μπλοκ

2 λάθη

2 φάουλ σε 25 λεπτά

ΣΙΚΑΓΟ ΜΠΟΥΛΣ (Μπίλι Ντόνοβαν): Οκόρο 10 (1), Μπουζέλις 8 (1), Βούτσεβιτς 16 (5/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Γουάιτ 16 (4/8 τρίποντα, 1 ασίστ, 5 λάθη), Γκίντι 13 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 4 λάθη), Κόλινς 10 (10 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χέρτερ 7 (1/6 τρίποντα), Ντοσούνμου 11, Σμιθ 6 (2 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Τζόουνς 6 (1), Γουίλιαμς

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 6 (2/8 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 29, Τέρνερ 13 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Πόρτερ 8 (3/10 σουτ, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 4 κλεψίματα, 4 λάθη), Ρόλινς 20 (5/9 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χάρις 3 (1), Κούζμα 12 (4 ασίστ), Πόρτις 17 (5/13 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Σιμς 4 (7 ριμπάουντ)