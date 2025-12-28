Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γύρισε με στυλ και έφερε τη νίκη στους Μπακς κόντρα στους Μπουλς με 112-103

Επιστροφή μετά από 25 μέρες για τον Greek Freak
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους Μπακς/ Mandatory Credit: Benny Sieu-Imagn Images

Οι Μιλγουόκι Μπακς πήραν σημαντική νίκη κόντρα στους Σικάγο Μπουλς με 112-103 στην επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο που έκανε τρομερή εμφάνιση

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε μετά από τη θλάση στη γάμπα που είχε υποστεί και είχε 29 πόντους και 8 ριμπάουντ σε 25 λεπτά συμμετοχής. Ο Ρόλινς βοήθησε πολύ τους Μπακς με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Το Μιλγουόκι έκανε την 13η νίκη του στο NBA και κρατήθηκε κοντά σε Σικάγο και Ατλάντα στη βαθμολογία της διοργάνωσης.

 

Επόμενος αντίπαλος για τα «ελάφια» οι Χόρνετς εκτός έδρα τα ξημερώματα της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου στις 2:00.

 

Ο απολογισμός του Αντετοκούνμπο στην επιστροφή του

29 πόντοι

9/12 δίποντα

1/3 τρίποντα

8/10 βολές

8 ριμπάουντ

1 ασίστ

1 κλέψιμο

1 μπλοκ

2 λάθη

2 φάουλ σε 25 λεπτά

ΣΙΚΑΓΟ ΜΠΟΥΛΣ (Μπίλι Ντόνοβαν): Οκόρο 10 (1), Μπουζέλις 8 (1), Βούτσεβιτς 16 (5/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Γουάιτ 16 (4/8 τρίποντα, 1 ασίστ, 5 λάθη), Γκίντι 13 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 4 λάθη), Κόλινς 10 (10 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χέρτερ 7 (1/6 τρίποντα), Ντοσούνμου 11, Σμιθ 6 (2 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Τζόουνς 6 (1), Γουίλιαμς

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 6 (2/8 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 29, Τέρνερ 13 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Πόρτερ 8 (3/10 σουτ, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 4 κλεψίματα, 4 λάθη), Ρόλινς 20 (5/9 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χάρις 3 (1), Κούζμα 12 (4 ασίστ), Πόρτις 17 (5/13 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Σιμς 4 (7 ριμπάουντ)

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
184
139
116
105
66
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo