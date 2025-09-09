Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατεδάφισε το καλάθι της Λιθουανίας: «Ο Δίας φοβάται τον Γιάννη»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε τρομερό ξεκίνημα στον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με τη Λιθουανία για τα προημιτελικά του Eurobasket.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε με το πόδι τέρμα πατημένο στο γκάζι, διαλύοντας τη λιθουανική άμυνα αλλά και το αντίπαλο καλάθι.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο σούπερ σταρ του NBA τα έβαλε με όλη την πεντάδα των Λιθουανών, με τη FIBA να “τρελαίνεται” με τα κατορθώματά του.
HOW DO YOU STOP THIS?— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
(asking for a friend, his name is Rimas)#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/220ahqFuOV
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η FIBA έμεινε άφωνη από τον Greek Freak, γράφοντας σε ανάρτησή της: “Ο Δίας φοβάται τον Γιάννη”.
GIANNIS OH MY GOODNESS #EuroBasket pic.twitter.com/jqak03nJG6— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με 15 πόντους.