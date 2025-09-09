Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατεδάφισε το καλάθι της Λιθουανίας: «Ο Δίας φοβάται τον Γιάννη»

Ο "Greek Freak" τρόμαξε όλη την Ευρώπη με τα καρφώματά του στον προημιτελικό με τη Λιθουανία
REUTERS
REUTERS/Ints Kalnins

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε τρομερό ξεκίνημα στον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με τη Λιθουανία για τα προημιτελικά του Eurobasket.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε με το πόδι τέρμα πατημένο στο γκάζι, διαλύοντας τη λιθουανική άμυνα αλλά και το αντίπαλο καλάθι.

Ο σούπερ σταρ του NBA τα έβαλε με όλη την πεντάδα των Λιθουανών, με τη FIBA να “τρελαίνεται” με τα κατορθώματά του.

Η FIBA έμεινε άφωνη από τον Greek Freak, γράφοντας σε ανάρτησή της: “Ο Δίας φοβάται τον Γιάννη”.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με 15 πόντους.

Αθλητικά
