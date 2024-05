Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πανηγύρισε το γκολ του Ολυμπιακού και φωτογραφήθηκε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είδε από κοντά τον Ολυμπιακό να κατακτά το Conference League και πανηγύρισε το γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί που έκρινε το μεγάλο τελικό με τη Φιορεντίνα.

Μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Παναθηναϊκό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποδείχθηκε… γουρλής και για τον Ολυμπιακό, αφού τον παρακολούθησε από κοντά να σηκώνει το τρόπαιο του Conference League, μαζί με τη σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του, Μαράια Ρίντλσπριγκερ.

Εκείνη ανέβασε μάλιστα και stories στο instagram από την κερκίδα του OPAP Arena, δείχνοντας τον “Greek Freak” να βλέπει το ματς και να πανηγυρίζει το γκολ του Ελ Κααμπί, φωνάζοντας “Μπράβο μπράβο”.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA, συναντήθηκε πάντως νωρίτερα και με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον οποίο και φωτογραφήθηκε μαζί στην εξέδρα.

NBA star Giannis Antetokounmpo making a fan’s day with a beaming smile after witnessing Olympiacos defeat Fiorentina to win the UEFA Conference League here in Athens pic.twitter.com/aEOyFujowd