Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος έβαλε γκολ στο 6-0 της Γουέστ Χαμ επί της Ρέξαμ

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος βοήθησε την Γουέστ Χαμ να φτάσει στη νίκη με 6-0 επί της Ρέξαμ, για την 7η αγωνιστική στην Championship, βάζοντας το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ των γηπεδούχων.

Στο 48΄ και μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος πήρε την κοντινή κεφαλιά και έκανε το 3-0 για την Γουέστ Χαμ απέναντι στη Ρέξαμ.

Konstantinos Mavropanos header from very close range following a corner. West Ham 3-0 Wrexham https://t.co/fDsQ3lhi7A — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 11, 2026

Ο Έλληνας αμυντικός έφτασε τα τρία γκολ στη φετινή Championship -μετά από 7 αγωνιστικές- δείχνοντας για μια ακόμα φορά την ικανότητά του να σκοράρει σε “στημένες” φάσεις.