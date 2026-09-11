Αθλητικά

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος έβαλε γκολ στο 6-0 της Γουέστ Χαμ επί της Ρέξαμ

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός έκανε το 3-0 για την ομάδα ου Λονδίνου
ΦΩΤΟ AP Photo
ΦΩΤΟ AP Photo/Dave Shopland
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Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος βοήθησε την Γουέστ Χαμ να φτάσει στη νίκη με 6-0 επί της Ρέξαμ, για την 7η αγωνιστική στην Championship, βάζοντας το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ των γηπεδούχων.

Στο 48΄ και μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος πήρε την κοντινή κεφαλιά και έκανε το 3-0 για την Γουέστ Χαμ απέναντι στη Ρέξαμ.

Ο Έλληνας αμυντικός έφτασε τα τρία γκολ στη φετινή Championship -μετά από 7 αγωνιστικές- δείχνοντας για μια ακόμα φορά την ικανότητά του να σκοράρει σε “στημένες” φάσεις.

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Αθλητικά
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