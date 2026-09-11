Ο Παναθηναϊκός «παλεύει» για την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν της Ρόμα

Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Ρόμα για την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν, φέρεται να βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Παναθηναϊκός.

Παρά την ενίσχυσή του στο αριστερό άκρο της άμυνας με τον Κρίστενσεν, ο Παναθηναϊκός κινείται πολύ δυναμικά για την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ-Εντίν από τη Ρόμα.



Οι διαπραγματεύσεις παρουσιάζονται ως προχωρημένες, δίχως όμως να γίνεται λόγος και για συμφωνία. Στο “πράσινο” στρατόπεδο υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι αυτή θα επιτευχθεί.

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Ο 24χρονος προέρχεται από πολύ καλή σεζόν με τη Αϊντχόφεν (αγωνίστηκε δανεικός). Έπαιξε σε 25 παιχνίδια και κέρδισε θέση στην αποστολή του Μαρόκου για το Μουντιάλ του 2026, στο οποίο έπαιξε τέσσερις φορές. Μετά την επιστροφή του στη Ρόμα, ήθελε να διεκδικήσει ρόλο στο ρόστερ, όμως οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος του.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με ταχύτητα, ένταση στο παιχνίδι του και διάθεση να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της ομάδας (ρόλο ως wing-back).

Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο είχε τέσσερις συμμετοχές σε τρεις εκ των οποίων αγωνίστηκε ως αριστερός μπακ απέναντι σε Βραζιλία, Αϊτή και Γαλλία, ενώ στο ματς με την Ολλανδία έπαιξε ως στόπερ.