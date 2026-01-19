Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βασικός στο All Star Game του NBA για 10η συνεχόμενη χρονιά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι για 10η συνεχόμενη φορά βασικός στο All Star Game του NBA αφού ξεχώρισε στην ψηφοφορία.

Οι τέσσερις που συμπληρώνουν την τετράδα του All Star Game της περιφέρειας μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι οι Τζέιλεν Μπράουν, Ταϊρίς Μάξι, Κέιντ Κάνινχαμ και Τζέιλεν Μπράνσον.

Στη Δύση ξεχώρισαν ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο Στεφ Κάρι, ο Λούκα Ντόντσιτς, ο Νίκολα Γιόκιτς κι ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά.

Το ALL Star Game θα γίνει στις 16 Φεβρουαρίου στο γήπεδο των Λος Άντζελες Κλίπερς. Σε αυτό θα συμμετάσχουν τρεις ομάδες: Δύο με Αμερικανούς και μία με ξένους παίκτες. Κάθε αγώνας θα έχει διάρκεια 12 λεπτών.