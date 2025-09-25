Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην 4η θέση της λίστας του ESPN με τους κορυφαίους παίκτες του NBA

Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν στο NBA και είδε το κορυφαίο αμερικανικό δίκτυο ESPN, να τον κατατάσσει στην 4η θέση με τους κορυφαίους παίκτες της λίγκας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει χάσει μία θέση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό top10, με τους Νίκολα Γιόκιτς, Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ και Λούκα Ντόντσιτς να βρίσκονται από πάνω του, σύμφωνα με το ESPN.

Το σχετικό κείμενο του αμερικανικού Μέσου αποθεώνει πάντως τον Έλληνα φόργουορντ, επισημαίνοντας ότι είναι ο πιο επικίνδυνος και στις δύο πλευρές του παρκέ και αναφέροντας ως μοναδικό ερωτηματικό για τον ίδιο, αν θα καταφέρει να επιστρέψει στις επιτυχίες με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Το κείμενο του ESPN για τον Αντετοκούνμπο

Ο Αντετοκούνμπο προέρχεται από μια σεζόν στην οποία είχε μέσο όρο double-double με 30 πόντους και τερμάτισε δεύτερος στο σκοράρισμα στη λίγκα, πίσω μόνο από τον SGA (σ.σ. Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ). Αν οι Μπακς είχαν τερματίσει ψηλότερα στη βαθμολογία, θα είχε πάρει περισσότερη υποστήριξη για το βραβείο MVP, αλλά παρ’ όλα αυτά εξασφάλισε μία θέση στην πρώτη τετράδα της ψηφοφορίας για έβδομη συνεχόμενη χρονιά. Ο κυρίαρχος ψηλός του Μιλγουόκι δεν δείχνει κανένα σημάδι επιβράδυνσης, ανανεώνοντας το παιχνίδι του, καθώς έχει περιορίσει τα τρίποντα και επιχειρεί περισσότερα σουτ μέσης απόστασης – κάτι που τον έχει κάνει ακόμα πιο αποδοτικό. Ο Αντετοκούνμπο παραμένει, ίσως, η κορυφαία απειλή στο ΝΒΑ και στις δύο πλευρές του παρκέ, αλλά δεν έχει φτάσει ούτε καν στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας από το 2022.

Μεγαλύτερο ερώτημα: Βρισκόμενος ακόμα στο απόγειο της καριέρας του, μπορεί ο Αντετοκούνμπο να κατακτήσει άλλο ένα πρωτάθλημα με το Μιλγουόκι;

Ο Αντετοκούνμπο έχει σημειώσει ακόμα καλύτερες επιδόσεις τα τελευταία χρόνια απ’ ό,τι στις σεζόν όπου κατέκτησε διαδοχικά τα βραβεία MVP. Έχει μέσο όρο 30 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ με 60% ποσοστό ευστοχίας στις δύο τελευταίες σεζόν – ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του NBA που το έχει πετύχει αυτό. Ο συνδυασμός αποδοτικότητας και κυριαρχίας θυμίζει εποχές Σακίλ Ο’Νιλ και Γουίλτ Τσάμπερλεϊν στο απόγειό τους.

Ο Αντετοκούνμπο ήταν υγιής για πρώτη φορά στα playoffs του 2025 μετά από τρία χρόνια, και οι αριθμοί του βελτιώθηκαν ακόμη περισσότερο (33 πόντοι και 14 ριμπάουντ μέσο όρο με 64% ποσοστό ευστοχίας). Παρόλα αυτά, οι Μπακς αποκλείστηκαν ξανά στον πρώτο γύρο – για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ο Γιάννης έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η κατάκτηση ενός ακόμα πρωταθλήματος είναι η κορυφαία του προτεραιότητα. Όμως, παρά το γεγονός ότι παραμένει ένας από τους πιο κυρίαρχους παίκτες της γενιάς του, το Μιλγουόκι απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από την κορυφή.

Αυτό φέρνει το μέλλον του Αντετοκούνμπο στο επίκεντρο της σεζόν 2025-26. Τον Δεκέμβριο θα κλείσει τα 31 χρόνια και αν οι Μπακς δεν καταφέρουν να χτίσουν μια ομάδα που να μπορεί να διεκδικήσει σοβαρά τον τίτλο, πόσο ακόμα θα συνεχίσει να κάνει υπομονή;

Χαρακτηριστικό στατιστικό: Ο Αντετοκούνμπο έχει μέσο όρο 30 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 60% ευστοχία σε κάθε μία από τις δύο τελευταίες σεζόν. Κανένας άλλος παίκτης στην ιστορία του NBA δεν το έχει πετύχει ούτε μία φορά.

Το top10 του ESPN για το NBA

1. Νίκολα Γιόκιτς

2. Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

3. Λούκα Ντόντσιτς

4. Γιάννης Αντετοκούνμπο

5. Βίκτορ Γουενμπανιάμα

6. Άντονι Έντουαρντς

7. Στεφ Κάρι

8. Λεμπρόν Τζέιμς

9. Κέβιν Ντουράντ

10. Τζέιλεν Μπράνσον