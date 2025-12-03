Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε να πάει στους Νικς – Δημοσίευμα «βόμβα» για τον Έλληνα αστέρα του NBA

Το ESPN αναφέρεται για μια ακόμα στο μέλλον του "Greek freak" και προκαλεί “σεισμό” στο NBA
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μπακς Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images

Η συζήτηση γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς έχει φουντώσει για τα καλά το τελευταίο διάστημα. Αιτία γι αυτό είναι η κακή πορεία των “Ελαφιών”, που έχουν 8 ήττες στα τελευταία 9 παιχνίδια, αλλά και η πρόσφατη κίνηση του “Greek freak”, να σβήσει όσες αναρτήσεις είχε στα social media, σχετικά με την ομάδα.

Ο Μπράιαν Γουίντχορστ, ένας από τους πιο έγκυρους ρεπόρτερ του NBA, εμφανίστηκε σε εκπομπή του ESPN Cleveland και έριξε κι άλλο… καύσιμο σε αυτή την ιστορία. Ο Αμερικανός αποκάλυψε τα όσα είχαν συμβεί πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν και την επιθυμία του Γιάννη Αντετοκούνμπο να γίνει trade!

Συγκεκριμένα, είπε: “Οι Μπακς κάλεσαν τους Νικς και τους ρώτησαν για προσφορά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Γιατί ο Γιάννης θέλει να παίξει στους Νικς. Ο κόσμος τρελάθηκε που ο Γιάννης έσβησε τις φωτογραφίες του από τον Μάιο. Έχει ζητήσει ήδη ανταλλαγή.

Ο Γιάννης αφοσιώθηκε στη σεζόν με τους Μπακς. Αυτό σκόπευε να κάνει. Αλλά οι Μπακς δεν είναι καλοί. Όταν δεν παίζει η ομάδα του έχει ρεκόρ 1-5 και όταν παίζει έχουν ρεκόρ 9-8.

Αν με ρωτάτε, η οπτική του έχει αλλάξει; Δεν ξέρω. Ξέρω ότι έχει ζητήσει ήδη ανταλλαγή και μετά είπε “εντάξει φέτος θα είμαι στους Μπακς”. Ξέρω ότι πολύς κόσμος πιστεύει πως δεν θα είναι στους Μπακς την επόμενη σεζόν.”

Αθλητικά
