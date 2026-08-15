Ο αειθαλής Δημήτρης Τσιάμης όγδοος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

Ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης κατάφερε να κάνει μία πολύ καλή εμφάνιση στον τελικό του τριπλούν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου και κατέκτησε την 8η θέση.

Με το άλμα στα 16.27μ, που έκανε στην πρώτη του προσπάθεια ο Δημήτρης Τσιάμης μπήκε στην τελική οκτάδα και συνέχισε την προσπάθειά του και στα τρία τελευταία άλματα, χωρίς να καταφέρνει κάτι μεγαλύτερο, αλλά και μόνο η παρουσία του στο σπουδαιότερο ευρωπαϊκό ραντεβού λέει πολλά για την ποιότητά του.

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Οι πέντε υπόλοιπες προσπάθειες του Έλληνα αθλητή ήταν άκυρες, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες με αέρα και αρκετό κρύο.

Αναλυτικά τα άλματα του Τσιάμη: 1η 16.27μ., 2η άκυρη, 3η άκυρη, 4η άκυρη, 5η άκυρη, 6η άκυρη.

Όλες οι συμμετοχές του Τσιάμη σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα