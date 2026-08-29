Ιβάν Σαββίδης στους παίκτες του ΠΑΟΚ: «Κακό όνειρο η Ευρώπη, τώρα τρεις βαθμοί κάθε εβδομάδα»

Ο Ιβάν Σαββίδης πήγε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία και μίλησε στους ποδοσφαιριστές του Αλέσιο Λίσι, μετά τον αποκλεισμό τους από την Μπραν στο Conference League.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Ευρώπης μετά από πολλά χρόνια και ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε το “παρών” στην προπόνηση της ομάδας του Λίσι, για να τους ζητήσει να επανακάμψουν στο πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας.

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Πιο συγκεκριμένα, στην ομιλία του προς τους παίκτες, ο “ισχυρός άνδρας” του ΠΑΟΚ ανέφερε τα εξής: «Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, δεν μας βοηθάει να κοιτάμε πίσω, ξεχάστε ότι έγινε στην Ευρώπη, είναι ένα κακό όνειρο. Αύριο ξεκινάμε από την αρχή. Θέλω όλοι σας να πιστεύετε στον στόχο, δεν μπορεί να είναι στον ΠΑΟΚ κάποιος που δεν πιστεύει. Εγώ θέλω να φτιάξω μια ομάδα στα γραφεία και στο γήπεδο που πιστεύει στον στόχο. Πρέπει να κάνουμε πράγματα που δεν κάναμε στο παρελθόν.

Τρεις βαθμοί κάθε εβδομάδα, ξεκινώντας από αύριο, τίποτα άλλο. Η έναρξη του πρωταθλήματος δεν ήταν ο Λεβαδειακός, η έναρξη είναι από αύριο. Πρέπει να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια και το όνομα του ΠΑΟΚ και να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ποιοι είμαστε και πόσο μεγάλος σύλλογος είμαστε».