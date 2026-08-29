Ατρόμητος – ΠΑΟΚ: Χωρίς Λουσέ η αποστολή του «δικεφάλου του Βορρά», υπέστη θλάση ο Γάλλος μέσος

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στη δεύτερη αγωνιστική της Super League (30/08/26, 20:15, Live από το Newsit.gr), με τον Τομ Λουσέ να μένει εκτός λόγω τραυματισμού.

Ο Τομ Λουσέ υπέστη τελικά θλάση και θα χάσει τα επόμενα ματς της ομάδας του, αρχής γενομένης από αυτό με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, όπου η ομάδα του Αλέσιο Λίσι θα ψάξει το 2/2 στη Super League, για να αφήσει πίσω της τον αποκλεισμό από την Μπραν στο Conference League.

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Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Με μία προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας συνεχίστηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Δικεφάλου με φόντο την κυριακάτικη αναμέτρηση στο Περιστέρι με αντίπαλο τον Ατρόμητο.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και ενεργοποίηση των ποδοσφαιριστών. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε rondo, ενώ έπειτα δόθηκε έμφαση στο τακτικό κομμάτι.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δουλειά στις στατικές φάσεις και το καθιερωμένο οικογενειακό δίτερμα. Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς προπονήθηκε για πρώτη φορά με τους νέους συμπαίκτες, συμμετέχοντας στο μεγαλύτερο μέρος του σημερινού προγράμματος.

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Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Καμαρά , Μεϊτέ και Σαρρής ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Ντεσπόντοφ συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα.

Ο Τομ Λουσέ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία που έδειξε πως έχει υποστεί θλάση στον δεξιό δικέφαλο, με την κατάσταση του να επανεκτιμάται καθημερινά.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση κόντρα στον Ατρόμητο:

Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Γκόμεζ, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Πέλκας, Τάισον, Άλι, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου