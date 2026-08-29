Ελληνικό «σόου» στο Ντόρτμουντ – Αμβούργο με γκολ από τον Κωνσταντέλια και ασίστ από τον Καρέτσα

Η Ντόρτμουντ έκανε πρεμιέρα στην Bundesliga κόντρα στο Αμβούργο, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον Γιάννη Κωνσταντέλια να ξεκινούν ως βασικοί για την ομάδα της Βεστφαλίας και να είναι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έδωσε το… σύνθημα για τη νίκη της ομάδας του με φοβερή ενέργεια και ασίστ στον Σερού Γκιρασί για το 1-0, ενώ στη συνέχεια πήρε τη… σκυτάλη ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, για να πετύχει το πρώτο του γκολ με τη Ντόρτμουντ, γράφοντας το 2-0 κόντρα στο Αμβούργο, λίγο πριν το ημίχρονο του αγώνα.

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Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ πήρε την μπάλα στην περιοχή και με τη βοήθεια και μία κόντρας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, για να κάνει… σεφτέ με τη φανέλα των Βεστφαλών στην Bundesliga.

Οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές ήταν μόνιμη “πηγή κινδύνου” για την άμυνα του Αμβούργου από το ξεκίνημα του αγώνα και έδειξα με το… καλημέρα στο πρωτάθλημα, ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά για την ομάδα τους.

Konstantinos Karetsas (18) with an ASSIST!



WHAT A BALLER! pic.twitter.com/XCKEYUVZwI — New Ballers (@newballers7) August 29, 2026

GOAL : GIANNIS KONSTANTELIAS



KONSTANTELIAS HAS EXTENDED THE LEAD FOR DORTMUND!



🇩🇪 DORTMUND 2–0 HAMBURGER 🇩🇪#BUNDESLIGA #BVBHSV pic.twitter.com/mK6K78n43s — (@aurafooty) August 29, 2026

Η Ντόρτμουντ πήγε έτσι με το υπέρ της 2-0 στα αποδυτήρια.