Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έληξε το «σίριαλ» με Παναθηναϊκό: Θα τιμήσω το συμβόλαιο με τους Ντένβερ Νάγκετς

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας μίλησε για το μπασκετικό του μέλλον και φαίνεται πως βάζει τέλος στην πιθανή μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό, λέγοντας πως είναι αφοσιωμένος στους Ντένβερ Νάγκετς.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας τόνισε πως θα τιμήσει το συμβόλαιό του με τους Ντένβερ Νάγκετς και θα τα δώσει όλα για να διεκδικήσει τον τίτλο στο ΝΒΑ. Ο Λιθουανός σέντερ σημείωσε πως είχε ενθουσιαστεί με την ιδέα, να παίξει στον Παναθηναϊκό, αλλά -πλέον- αυτό θα πρέπει να περιμένει.

“Θέλω να ξεκαθαρίσω τα δεδομένα σχετικά με το πού θα παίζω την επόμενη σεζόν, τώρα που το Ντένβερ αποφάσισε να με κρατήσει. Η ιδέα του να αγωνιστώ στον Παναθηναϊκό, πιο κοντά στο σπίτι μου, μου προκάλεσε ενθουσιασμό. Όμως, αυτό θα πρέπει να περιμένει.

Jonas Valanciunas spoke with me to clear the air on the Nuggets and Panathinaikos situation:



“I want to clear the air about my playing situation next season now that Denver has made their decision to keep me. The idea of playing for Panathinaikos, closer to home, was very…