Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει την εθνική Σαουδικής Αραβίας και θα είναι ο προπονητής της στο Μουντιάλ 2026

Ο Γιώργος Δώνης έχει συμφωνήσει με την ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας και θα αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας ενόψει του Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Μετά την εξαιρετική πορεία με την Αλ Καλίτζ στη Σαουδική Αραβία, ο Γιώργος Δώνης ετοιμάζεται να γίνει και ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της χώρας, ώστε να την καθοδηγήσει στο Μουντιάλ της Αμερικής.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι μάλιστα οριστική και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για να επισημοποιηθεί ο νέος “σταθμός” του Έλληνα τεχνικού, ο οποίος και αναμένεται να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από την Αλ Καλίτζ.