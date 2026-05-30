Αθλητικές μεταδόσεις με Παρί – Άρσεναλ στον τελικό του Champions League και ΑΕΚ – Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για τη GBL

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ. Στα ημιτελικά της GBL κοντράρονται η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Η Σάκκαρη αγωνίζεται στον τρίτο γύρο του Roland Garros ενάντια στην Τσβαλίνσκα.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

09:55 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS12 Obara 2

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:15 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS13 Fujioka 1

11:35 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS14 Fujioka 2

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

12:00 Eurosport 2 Roland Garros Τένις

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup 2026 Ιταλία (1ος Αγώνας)

13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD UFC Fight Night 2026 Γιαντόνγκ Σονγκ – Ντέιβεσον Φιγκεϊρέδο

14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:50 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Basket League 2025-26

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Tissot Sprint)

17:00 Meganews Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός Water Polo League

17:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Ολυμπιακός Basket League 2025-26

17:50 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 Ιταλία, Μουτζέλο – 1ος Αγώνας

18:45 Eurosport 1 Roland Garros Τένις

19:00 MEGA-COSMOTE SPORT 1 HD Αρσεναλ – Παρί Σεν Ζερμέν Champions League

20:30 COSMOTE SPORT 6 HDΜπεσίκτας – ΓαλατασαράιTurkish Basketball Super League

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Βενέτσια Lega Basket Serie A