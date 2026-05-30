Αθλητικές μεταδόσεις με Παρί – Άρσεναλ στον τελικό του Champions League και ΑΕΚ – Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για τη GBL

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ. Στα ημιτελικά της GBL κοντράρονται η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Η Σάκκαρη αγωνίζεται στον τρίτο γύρο του Roland Garros ενάντια στην Τσβαλίνσκα.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
09:55 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS12 Obara 2
10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:15 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS13 Fujioka 1
11:35 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS14 Fujioka 2
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
12:00 Eurosport 2 Roland Garros Τένις
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup 2026 Ιταλία (1ος Αγώνας)
13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD UFC Fight Night 2026 Γιαντόνγκ Σονγκ – Ντέιβεσον Φιγκεϊρέδο
14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:50 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Basket League 2025-26
15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Tissot Sprint)
17:00 Meganews Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός Water Polo League
17:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Ολυμπιακός Basket League 2025-26
17:50 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 Ιταλία, Μουτζέλο – 1ος Αγώνας
18:45 Eurosport 1 Roland Garros Τένις
19:00 MEGA-COSMOTE SPORT 1 HD Αρσεναλ – Παρί Σεν Ζερμέν Champions League
20:30 COSMOTE SPORT 6 HDΜπεσίκτας – ΓαλατασαράιTurkish Basketball Super League
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Βενέτσια Lega Basket Serie A