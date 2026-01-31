Αθλητικά

Ο Γιώργος Φρανκς έσπασε «στοιχειωμένο» πανελλήνιο ρεκόρ του Κώστα Κεντέρη και έγραψε ιστορία

Ο Φρανκς κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ 27 ετών του Κεντέρη στα 400 μ. κλειστού στίβου με 46.16!
Ο Γιώργος Φρανκς
Ο Γιώργος Φρανκς στο βαλκανικό πρωτάθλημα/ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Γιώργος Φρανκς στους κολεγιακούς αγώνες του Φαγιατβίλ έτρεξε τα 400 μέτρα σε 46.16 και διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ του Κωστα Κεντέρη, που κρατούσε από τις 12 Φεβρουαρίου του 1999.

Ο Κεντέρης τότε είχε κάνει 46.36 για να έχει στην κατοχή του το πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο κράτησε για 27 ολόκληρα χρόνια.

Ο 22χρονος Έλληνας ομογενής επιβεβαιώνει ότι ανήκει στην ελίτ, συνεχίζοντας μια σεζόν που μοιάζει ονειρική. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε ήδη γράψει ιστορία και στα 300 μέτρα με 32.88, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε αγωνιστική κατάσταση κορυφής.

Η προηγούμενη επίδοση του αθλητή του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι ήταν στα 46.76 και αποδεικνύει ότι είναι αθλητής υψηλού επιπέδου, που βελτιώνει διαρκώς τις επιδόσεις του.

Στον ανοικτό στίβο έχει ρεκόρ 45.20 και θα στοχεύσει και στην κατάρριψη και αυτής του της επίδοσης στο μέλλον.

