O Γιώργος Γιακουμάκης διανύει εξαιρετική περίοδο με την φανέλα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ στο πρωτάθλημα του MLS, με τον Έλληνα επιθετικό να ψηφίζεται κορυφαίος παίκτης ομάδας για τον Μάϊο.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έχει πετύχει τέσσερα γκολ σε πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος, με τον ίδιο να έχει σκοράρει συνολικά εννέα φορές.

Όπως είναι λογικό οι επιδόσεις του έχουν ως αποτέλεσμα ο 28χρονος Έλληνας επιθετικός να ψηφίζεται ως ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας για τον μήνα Μάϊο, με τον σύλλογο ήδη να νοιώθει δικαιωμένος για την επιλογή να δώσει τέσσερα εκατ. ευρώ στην Σέλτικ, προκειμένου να τον αποκτήσει.

The Giakoumakis era is in full swing ⚡️ pic.twitter.com/q8S3DL9fr0