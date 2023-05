Ένα εξαιρετικό γκολ σημείωσε ο Γιώργος Γιακουμάκης τα ξημερώματα της Πέμπτης (18.05), στη νίκη της Ατλάντα Γιουνάιτεντ επί των Κολοράντο Ράπιντς (4-0).

Ο Γιώργος Γιακουμάκης συνεχίζει να… ματώνει τα δίχτυα στο MLS. Με ένα εντυπωσιακό σε εκτέλεση γκολ, ο Έλληνας επιθετικός διαμόρφωσε το τελικό 4-0, στην άνετη νίκη της Ατλάντα Γιουνάϊτεντ, επί των Κολοράντο Ράπιντς.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης αντικατέστησε στο 53′ τον Μπάρι και στο 90` δέχθηκε την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής, κοντρόλαρε με το στήθος και την «τσίμπησε με λόμπα» προ του εξερχόμενου τερματοφύλακα, σημειώνοντας το έκτου του γκολ σε εννέα συμμετοχές.

Μετά από 13 αγωνιστικές, η Ατλάντα Γιουνάϊτεντ, βρίσκεται στην τέταρτη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, με 21 βαθμούς και απολογισμό έξι νίκες, τρεις ισοπαλίες και τέσσερις ήττα, ενώ προηγείται με 27 βαθμούς η ομάδα του Σινσινάτι.

The pass from Brooks Lennon.

The chip from Giorgos Giakoumakis.



Six goals on the season from the Greek striker.



Just beautiful from @ATLUTDpic.twitter.com/6uV63sI9e2