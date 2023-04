Ο Γιώργος Γιακουμάκης βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, σκοράροντας σε τρίτο σερί παιχνίδι με την Ατλάντα στο MLS.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης μοιάζει ασταμάτητος, φτάνοντας τα τέσσερα γκολ στο MLS με την Ατλάντα. Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός με εντυπωσιακή γυριστή κεφαλιά μετά από κόρνερ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του μόλις στο 4ο λεπτό κόντρα στην Τορόντο.

Το γκολ του 28χρονου επιθετικού δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του, καθώς το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 2-2.

Δείτε το γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη:

Four starts and 4️⃣ goals for our Tank 😤 pic.twitter.com/D0x0ttqaG5