Παίκτης της Σέλτικ θα είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης, αφού τα βρετανικά ΜΜΕ επισημαίνουν ότι υπήρξε συμφωνία για τη μετεγγραφή του στην ομάδα της Γλασκώβης.

Ο πρώτος σκόρερ της περσινή Eredivisie θα αφήσει τη Φένλο μετά από μία τρομερή προσωπική σεζόν, στην οποία και πέτυχε συνολικά 28 γκολ, για να “μετακομίσει” στη Σκωτία και την ομάδα του Άντζι Ποστέκογλου.

Με βάση τα δημοσιεύματα, η Σέλτικ έφθασε σε συμφωνία με τον ολλανδικό σύλλογο έναντι 2,5 εκατομμυρίων λιρών συν 500.000 λίρες για την επίτευξη στόχων και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά για να γίνει ο Γιακουμάκης κι επίσημα παίκτης του “Τριφυλλιού”.

EXCLUSIVE! Georgios Giakoumakis on Celtic transfer brink as Ange Postecoulgou convinces Greek goal machine to sign four year contract | @DuncanCastles https://t.co/l3tui45Cme pic.twitter.com/sXmQt9qUgo