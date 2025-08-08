Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Γιώργος Γιακουμάκης χαρίζει 800.000 ευρώ στην Κρουζ Αζούλ και υπογράφει στον ΠΑΟΚ

Τα τελευταία δημοσιεύματα, στέλνουν τον Έλληνα διεθνή επιθετικό στον “δικέφαλο του Βορρά”
Ο Γιώργος Γιακουμάκης δίπλα στον Δημήτρη Πέλκα, σε ματς της Εθνικής
Ο Γιώργος Γιακουμάκης δίπλα στον Δημήτρη Πέλκα, σε ματς της Εθνικής (ΦΩΤΟ Eurokinissi)

Θέμα χρόνου φέρεται να είναι η επιστροφή του Γιώργου Γιακουμάκη στη Super League, με τον Έλληνα επιθετικό να φοράει αυτή τη φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στον αέρα του “Metropolis 95,5”, ο Γιώργος Γιακουμάκης κατάφερε να εξασφαλίσει την ελευθερία του από την Κρούζ Αζούλ, μετά από μία επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Μεξικανικής ομάδας, ανοίγοντας έτσι το… δρόμο προς τον ΠΑΟΚ.

Όπως αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ -με πληροφορίες από την Κρήτη- ο Γιακουμάκης αποφάσισε να χαρίσει το ποσό των 800.000 ευρώ στην Κρούζ Αζούλ, για να πάρει την ελευθέρας του και να τελειώσει την μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ.

Μάλιστα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ετήσιες απολαβές που θα έχει ο 30χρονος επιθετικός από τον ΠΑΟΚ, θα τον βάλουν μέσα στην πρώτη τριάδα των υψηλότερων συμβολαίων στους Θεσσαλονικείς.

