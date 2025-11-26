Αθλητικά

Ο Γιώργος Καραγκούνης δείπνησε με Ρομπέρτο Κάρλος και Σολάρι στην Αθήνα

Ο "Τυπάρας" διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τους δύο παλαίμαχους ποδοσφαιριστές
Ο Γιώργος Καραγκούνης δείπνησε με Ρομπέρτο Κάρλος και Σολάρι στην Αθήνα

Ο Γιώργος Καραγκούνης συναντήθηκε με τον Ρόμπερτο Κάρλος και τον Σαντιάγκο Σολάρι, οι οποίοι βρίσκονται στην Αθήνα για το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο “Γ. Καραρϊσκάκης” για το Champions League συγκεντρώνει πάνω της τα βλέμματα εκατομμυρίων φίλων του ποδοσφαίρου.

Στην Αθήνα, πέρα από τους λαμπερούς σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, βρίσκονται και αστέρες του παρελθόντος, όπως ο Ρομπέρτο Κάρλος και ο Σαντιάγκο Σολάρι, οι οποίοι δείπνησαν, μάλιστα, μαζί με τον Γιώργο Καραγκούνη με θέα την Ακρόπολη.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού υπήρξε συμπαίκτης με τον Σολάρι στην Ίντερ, ενώ με τον Ρόμπερτο Κάρλος διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις, παίζοντας, μαζί, σε πολλά παιχνίδια παλαιμάχων.

