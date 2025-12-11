Ο Γιώργος Καραγκούνης στο Μιλάνο για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι

Ο Γιώργος Καραγκούνης βρέθηκε στο γήπεδο της Αρμάνι Μιλάνο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στη Euroleague και είχε «ζεστή» χειραψία και συνομιλία με τον πρόεδρο της ΚΑΕ.

Ο Βασίλης Παρθενόπουλος «υποδέχτηκε» τον Γιώργο Καραγκούνη στο «Mediolanum Forum» για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ο πρώην ποδοσφαιριστής των πρασίνων και λάτρης της Ιταλίας βρέθηκε στο Μιλάνο και δεν έχασε την ευκαιρία να δει το παιχνίδι της Euroleague.

Ο «τυπάρας» του ελληνικού ποδοσφαίρου αγωνίστηκε στην Ίντερ τη διετία 2003-2005 και έκτοτε έχει μία ειδική σχέση με την πόλη και τη χώρα συνολικά.