Ο Γιώργος Καραγκούνης στο Μιλάνο για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι

Στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας του Έλληνας παλαίμαχος ποδοσφαιριστής
Γιώργος Καραγκούνης
Ο Γιώργος Καραγκούνης στο Μιλάνο

Ο Γιώργος Καραγκούνης βρέθηκε στο γήπεδο της Αρμάνι Μιλάνο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στη Euroleague και είχε «ζεστή» χειραψία και συνομιλία με τον πρόεδρο της ΚΑΕ.

Ο Βασίλης Παρθενόπουλος «υποδέχτηκε» τον Γιώργο Καραγκούνη στο «Mediolanum Forum» για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ο πρώην ποδοσφαιριστής των πρασίνων και λάτρης της Ιταλίας βρέθηκε στο Μιλάνο και δεν έχασε την ευκαιρία να δει το παιχνίδι της Euroleague.

 

Ο «τυπάρας» του ελληνικού ποδοσφαίρου αγωνίστηκε στην Ίντερ τη διετία 2003-2005 και έκτοτε έχει μία ειδική σχέση με την πόλη και τη χώρα συνολικά.

