Ο Γιώργος Καραγκούνης συναντήθηκε με την Αρίνα Σαμπαλένκα και τον Έλληνα σύντροφό της στην Αθήνα

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις γυναικών συνάντησε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής
Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα, συνδυάζοντας τις διακοπές της με την προπόνηση και στην παρουσία της στην Αθήνα συναντήθηκε με τον Γιώργο Καραγκούνη.

Μετά την κατάκτηση του US Open, η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν έχασε την ευκαιρία να έρθει ξανά στην Ελλάδα, καθώς έχει εδώ και αρκετό καιρό Έλληνα σύντροφο, τον Γιώργο Φραγκούλη, ο οποίος δημοσίευσε και τη συνάντηση με τον Γιώργο Καραγκούνη.

“Φίλε μου είσαι θρύλος”, έγραψε μάλιστα στη λεζάντα της ανάρτησής του για τον πρωταθλητή Ευρώπης του 2004, ο σύντροφος της Σαμπαλένκα, με τον Καραγκούνη να σχολιάζει με τη σειρά του: Ήταν πολύ ωραίο που σε γνώρισα Έλληνα πολεμιστή”.

sabalenka

Ο Καραγκούνης του χάρισε μάλιστα και μία φανέλα του με την Εθνική Ελλάδας.

