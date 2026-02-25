Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Πάλης

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης συνεχίζει να φέρνει επιτυχίες στην Ελλάδα, καθώς έφθασε στην κατάκτηση και του ασημένιου μεταλλίου, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Πάλης, το οποίο και διεξήχθη στα Τίρανα.

Μετά από μία νέα φοβερή πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο Πάλης των Τιράνων, ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έφθασε μέχρι το τελικό στην κατηγορία των 86 κιλών, όπου και ηττήθηκε όμως από τον Ιμπραίμ Καντίεφ και έμεινε στο ασημένιο μετάλλιο.

Ο σπουδαίος Έλληνας αθλητής γνώρισε την ήττα με 15-4 από τον Ρώσο αντίπαλό του στον τελικό, αλλά σε μία κατηγορία που δεν είναι η κύριά του, αφού συνηθίζει να αγωνίζεται σε αυτή των 79 κιλών. Ως εκ τούτου, η επιτυχία του είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή.