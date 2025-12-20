Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης πήρε το βραβείο History Makers of the Year

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης αποτελεί πλέον έναν από τους κορυφαίους παίκτες της παγκόσμιας πάλης και έφθασε σε μία ακόμη διάκριση, κατακτώντας το βραβείο History Makers of the Year.

Ως παγκόσμιος πρωταθλητής στα 79 κιλά ελευθέρας πάλης, ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έχει καταφέρει να ξεχωρίσει σε παγκόσμιο επίπεδο και η Ομοσπονδία της Πάλης (United World Wrestling) τον βράβευσε με ο ετήσιο βραβείο History Makers of the Year, για τις επιδόσεις του μέσα στο 2025.

Τρεις αθλητές καταλαμβάνουν κάθε χρόνο τη μεγάλη αυτή διάκριση, με τον Έλληνα πρωταθλητή να γίνεται φέτος ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής για τη χώρα μας στο άθλημά του.