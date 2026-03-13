Ο Γιώργος Κυριακόπουλος πέτυχε το καλύτερο γκολ της 24ης αγωνιστική της Super League

Ο Παναθηναϊκός σάρωσε με 4-1 τον Λεβαδειακό στην 24η αγωνιστική της Super League, με τον Γιώργο Κυριακόπουλο να είναι εκ των κορυφαίων του αγώνα και να πετυχαίνει ένα πανέμορφο γκολ για τους “πράσινους”.
Ο Γιώργος Κυριακόπουλος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση την τελευταία περίοδο και επισφράγισε το γεγονός με το γκολ της αγωνιστικής στο Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός.
Το τέρμα του διεθνούς μπακ του “τριφυλλιού” ξεχώρισε στη σχετική ψηφοφορία της Super League, συγκεντρώνοντας το 55,48% των ψήφων και αφήνοντας στη δεύτερη θέση το γκολ του Φάρλεϊ Ρόσα του Παναιτωλικού.
Η ανακοίνωση της Super League
Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Best Goal 24ης αγωνιστικής:
1/ Γ. Κυριακόπουλος 55,48%
2/ Φ. Ρόσα 31,13%
3/ Α. Ιβάν 7,42%
4/ Φ. Πεντρόζο 3,71%
5/ Χ. Πόμπο 2,26%