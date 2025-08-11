O Γιώργος Μασούρας κοντά στην Αλ Καλίτζ με «χρυσό» συμβόλαιο

Ο Γιώργος Μασούρας αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Καλίτζ της Σαουδικής Αραβίας, με τον διεθνή εξτρέμ να αποχωρεί από τον Ολυμπιακό μετά από έξι χρόνια.

Ο Γιώργος Μασούρας θα συναντήσει στον σύλλογο αρκετά πρόσωπα από το ελληνικό ποδόσφαιρο όπως τους Γιώργο Δώνη που είναι προπονητής, τον πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό Κώστα Φορτούνη, καθώς και τον Δημήτρης Κουρμπέλη που αγωνίζονται στην Εθνική. Παράλληλα στην ομάδα ανήκουν και οι Μπαρτ Σένκεφελντ και Πάολο Φερνάντες με τους οποίους είχε παίξει αντίπαλος στην Super League.

Η μεταγραφή είναι σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να φανεί εάν ο Μασούρας αγωνιστεί ως δανεικός στην Αλ Καλίτζ, ή τον αγοράσει η ομάδα της Μέσης Ανατολής από τον Ολυμπιακό. Ο 31χρονος μάλιστα θα υπογράψει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο που θα του αποφέρει 1,3 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο!

Στον Ολυμπιακό ο Μασούρας αγωνίστηκε από το 2019, καταγράφοντας 279 συμμετοχές με 57 γκολ και 32 ασίστ. Κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, ένα κύπελλο Ελλάδας, αλλά και το UEFA Conference League, συμβάλλοντας καθοριστικά σε όλες τις επιτυχίες της ομάδας.

Ο διεθνής εξτρέμ το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν είχε αγωνιστεί στην Μπόχουμ ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, με την ομάδα ωστόσο να υποβιβάζεται στην δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Κάπως έτσι, ο Μασούρας γύρισε στους Πειραιώτες, ωστόσο δεν βρισκόταν στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με αποτέλεσμα να αποχωρεί από τον Πειραιά μετά από αρκετά σπουδαίες εμφανίσεις.