Ο Γιώργος Μασούρας σκόραρε δυο γκολ για την Μπόχουμ στον αγώνα κόντρα στην Ντόρτμουντ

Ο Γιώργος Μασούρας «άνοιξε» λογαριασμό με τη φανέλα της Μπόχουμ, με τον διεθνή Έλληνα επιθετικό να σκοράρει δυο φορές απέναντι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ για την 22η αγωνιστική της Bundesliga.

Ο Γιώργος Μασούρας στο πρώτο παιχνίδι μπροστά στο κοινό της Μπόχουμ, θέλησε να συστηθεί με τον καλύτερο τρόπο στους φίλους της ομάδας, καθώς ο 31χρονος έβαλε δυο γκολ ενάντια στην Ντόρτμουντ, σκοράροντας στο 33΄και στο 35΄.

Ο Μασούρας έβαλε μπροστά την Μπόχουμ στο σκορ, με το 2-0 να μένει έως το τέλος του αγώνα. Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Έλληνα επιθετικού έφτασε τους 16 βαθμούς και βρίσκεται στο -2 από την 15η θέση, η οποία οδηγεί στην παραμονή.

GIORGOS MASOURAS OPENS THE SCORING!!! PHILIPP HOFMANN WITH A GREAT ASSIST!!! @GoalsXtra pic.twitter.com/gHPtcI7LVL

GIORGOS MASOURAS AT THE DOUBLE WITH A LOVELY GOAL TO DOUBLE THE LEAD!!!

@GoalsXtrapic.twitter.com/oHmNN7bifB