Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε 2-1 με ανατροπή από τον Βαλεντίν Βασερό και έμεινε εκτός του τουρνουά στο Τόκιο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε 2-1 (6-4, 6-7, 4-6) από τον Βαλεντίν Βασερό και αποκλείστηκε από το τουρνουά του Τόκιο στους «16».

Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε κοντά σε μία σημαντική νίκη κόντρα στον Βασερό, όμως ο Μονεγάσκος έβγαλε σπουδαία αντίδραση τη στιγμή που ήταν με την πλάτη στον τοίχο και γύρισε τούμπα το ματς στο Τόκιο για πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

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Ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να κάνει το 1-0 στα σετ, κερδίζοντας 6-4 στο πρώτο και βρέθηκε κοντά στο να κλείσει το ματς στο δεύτερο σετ, μιας και είχε προβάδισμα 4-2. Ο Βασερό, όμως έδειξε την ποιότητά του και πήρε πίσω το μπρέικ για να στείλει το δεύτερο σετ στο τάι μπρεικ, το οποίο και κέρδισε για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Στο τρίτο σετ ο Μονεγάσκος έσπασε το σερβίς του Τσιτσιπά και πήρε προβάδισμα με 3-2 και διατηρώντας το σερβίς του μέχρι το τέλος κέρδισε 6-4 και πήρε το εισιτήριο για τους «8».

Εκεί, θα κοντραριστεί με το νικητή του Φις – Τιαφό, με τον Αμερικανό να είναι το απόλυτο φαβορί.