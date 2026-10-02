Με Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ και Nations League οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (02/10/26) ξεχωρίζει το ματς του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο T- Center για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Η δράση στο Nations League συνεχίζεται με το Γαλλία – Ιταλία να κυριαρχεί στο πρόγραμμα της βραδίας.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

09:00 Magenta Sport 9 WRC Σαρδηνία, SS3

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

10:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Πεκίνο

10:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο

11:05 Magenta Sport 9 WRC Ιταλία, SS4

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

12:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Τόκιο

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο

15:30 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο

17:00 Novasports 1HD Καζακστάν – Μολδαβία UEFA Nations League

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λαύριο – ΑΕ Ψυχικού Elite League

19:00 Novasports Start Κύπρος – Αρμενία UEFA Nations League

19:00 Novasports 2HD Λετονία – Μαυροβούνιο UEFA Nations League

20:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Μπαρτσελόνα Euroleague

20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι Euroleague

21:00 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Βαλένθια Euroleague

21:00 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν Euroleague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:45 Novasports Premier League Ουκρανία – Βόρεια Ιρλανδία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 3 Ουγγαρία – Γεωργία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 2 Βέλγιο – Τουρκία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 1 Νήσοι Φερόες – Σλοβακία UEFA Nations League

21:45 Novasports News Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Σουηδία UEFA Nations League

21:45 ALPHA, Novasports 2HD Γαλλία – Ιταλία UEFA Nations League