Με Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ και Nations League οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (02/10/26) ξεχωρίζει το ματς του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο T- Center για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Η δράση στο Nations League συνεχίζεται με το Γαλλία – Ιταλία να κυριαρχεί στο πρόγραμμα της βραδίας.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
09:00 Magenta Sport 9 WRC Σαρδηνία, SS3
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10:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Πεκίνο
10:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο
11:05 Magenta Sport 9 WRC Ιταλία, SS4
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12:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Τόκιο
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο
15:30 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο
17:00 Novasports 1HD Καζακστάν – Μολδαβία UEFA Nations League
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λαύριο – ΑΕ Ψυχικού Elite League
19:00 Novasports Start Κύπρος – Αρμενία UEFA Nations League
19:00 Novasports 2HD Λετονία – Μαυροβούνιο UEFA Nations League
20:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Μπαρτσελόνα Euroleague
20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι Euroleague
21:00 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Βαλένθια Euroleague
21:00 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν Euroleague
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
21:45 Novasports Premier League Ουκρανία – Βόρεια Ιρλανδία UEFA Nations League
21:45 Novasports Extra 3 Ουγγαρία – Γεωργία UEFA Nations League
21:45 Novasports Extra 2 Βέλγιο – Τουρκία UEFA Nations League
21:45 Novasports Extra 1 Νήσοι Φερόες – Σλοβακία UEFA Nations League
21:45 Novasports News Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Σουηδία UEFA Nations League
21:45 ALPHA, Novasports 2HD Γαλλία – Ιταλία UEFA Nations League